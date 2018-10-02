Vezirköprü'de "Uluslararası Sanat Çalıştayı" sona erdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen “2. Uluslararası Sanat Çalıştayı” düzenlenen resim sergisi ile sona erdi.

9 ülkeden katılan ressamların 5 gün süreyle ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan resimler çizdiği ve çizilen resimlerin Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde sergilendiği sergide 70 tablo yer aldı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, çalıştayı sanat festivaline çevirmek istediklerini, bu tür etkinliklerle Vezirköprü sadece ülkede değil tüm dünyada tanındığını kaydetti. Çalıştaya katılan yabancı ve yerli ressamlara teşekkür eden Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalıştıklarını, eğitime destek vermeye hazır olduklarını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek vereceklerini belirtti.

Sanat ve spor şiddetten uzak tutar

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, spor ve sanata yönelmenin önemine dikkat çekerek, ilçede çok güzel bir etkinliğin gerçekleştiğini, Vezirköprü denince zaten sanat akla geldiğini, ilçenin tarihi derinliği olduğunu, Vezirköprü ve sanat kelimelerini birbirine yakıştığını kaydetti. Sanat çalıştayının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de bir parçası olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Esen, Belediye Başkanı Edis'i eğitime verdiği destekten dolayı kutladı. Çocukların sanata ve spora yöneltilmesinin önemine vurgu yapan Esen, “Çocuklar şiddetten uzakta tutmak isteniyorsa sanat ve sporla tanıştırılmalı” dedi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından çalıştaya katılan ressamlara ve etkinlikte görev alanlara belgeleri protokol tarafından verildi. Protokol tarafından açılışı yapılan serginin açılışının ardından sergi gezildi. Serginin açılışına Jandarma İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu , İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.