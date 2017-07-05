Vezirköprü’nün Ankara çıkarması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro İstasyonu Sanat Galerisinde açılan fotoğraf sergisinde fotoğraf sanatçıları tarafından 4 ay önce ilçede çekilen 56 adet fotoğraf yer aldı. Dokusu ve doğallığı bozulmamış fotoğraflardan oluşan serginin açılış konuşmasında sergi hakkında bilgi veren Ankara Vezirköprülüler Platformu Başkan Yardımcısı Yunus Kuzu, Vezirköprülü Ozan Aşık Rasim Genç’in Vezirköprü şiirini okudu. Vezirköprü fotoğraflarının Ankaralılarla paylaşıldığı sergide bir konuşma yapan Ankara Vezirköprülüler Platformu Başkanı Murat Gülşen tarihi, doğal güzelliği, kültürü ve güler yüzlü insanı ile amacın vezirler diyarı Vezirköprü’yü her yönü ile tanıtarak turizme kazandırmak olduğunu söyledi.

"Vezirköprü fotoğraflara sığmaz"

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis’in ardından konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Vezirköprü’nün güzelliklerinin fotoğraflara sığmayacağını vurguladı. Kurt, “Vezirköprü’de yapaylık yok, samimiyet var. Vezirköprü tarihi, kültürü ve doğal dokusuyla samimiyeti anlatır. Bu güzellikleri yaşamak için gitmek gerekir” dedi.

Vezirköprü’den çok sayıda vatandaşın katıldığı sergide Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Başbakanlık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keleş de hazır bulundu. Protokole Vezirköprüspor forması dağıtılarak fotoğrafçılara teşekkür belgeleri verildi. Serginin açılışı protokol tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra sergi gezilerek yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

Serginin bir hafta açık kalacağı belirtildi.