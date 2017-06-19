Vezirköprü’ye 16 milyon liralık alt yapı yatırımı

SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu yaptığı açıklamada, Vezirköprü Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı projesinin alt yapı inşaat çalışmalarına 15 Şubat 2017 tarihinde başladıklarını hatırlattı. Projede, 46 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapılacağına dikkat çeken Kamil Demircioğlu, “Vezirköprü ilçe merkezinde gerçekleştirilen bu projede şimdiye kadar 8 kilometre kanalizasyon ve 2 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam da 10 kilometrelik alt yapı inşaatı tamamlandı. İlçedeki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları yoğun tempoda devam ediyor” dedi.

Vezirköprü ilçesindeki alt yapı yatırımının 16 milyon liraya mal olacağını kaydeden Demircioğlu, şunları söyledi: “Proje tamamlandığında Vezirköprü şehir merkezinin alt yapısı çözüme kavuşacaktır. Karadeniz’in incisi Samsun’un Avrupa standartlarında modern ve yaşanılabilir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

Kamil Demircioğlu, projenin SASKİ Genel Müdürlüğü ve İlbank Samsun Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yürütüldüğünü, alt yapı inşaat çalışmalarının 10 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından Güney Bölgesi (Havza, Kavak, Ladik, Asarcık ve Vezirköprü) Ana Kontrolörü İnşaat Mühendisi Atilla Akın ile Vezirköprü İlçesi Bölge Sorumlusu ve Proje Kontrolörü İnşaat Mühendisi Seyit Ahmet Kılıçlı, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden alt yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.