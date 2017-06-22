VM Medical Park LÖSAM’ı misafir etti

İftara ev sahipliği yapan VM Medical Park ailesi tedavi gören çocuklar, aileleri ve hayırseverleri bir araya getirdi. LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak, “En zor dönemlerden hep birlikte geçtik. Yardımlarını esirgemeyen destekçilerimize teşekkür ederiz. Temennimiz tüm çocuklarımızın sağlıklarına kavuşmasıdır. Çalışmalarımız, mücadelemiz bu yöndedir. En büyük destekçilerimizden biri olan VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne iftar yemeğinde bizleri ağırladığı için LÖSAM adına teşekkür ederim” dedi.

“Çocuklar için el ele”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Hakan Özcan, “LÖSAM’la iftar yemeğinde buluşmak bizi onurlandırdı. Kan hastalığına karşı verilen bu mücadele, çocuklarımızın yanında olmak onlara destek çıkmak gerçekten gurur verici. Onlar hepimizin çocukları. Hepimiz tedavi ve iyileşme süreçlerinden sorumluyuz. Her zaman yardım ve desteklerimizle örnek olmaya, bu hastalığa karşı mücadele veren çocuklar ve onların aileleri için el ele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.