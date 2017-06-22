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22 Haziran 2017 18:25

VM Medical Park LÖSAM’ı misafir etti

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’ni (LÖSAM) iftarda ağırladı.

VM Medical Park LÖSAM’ı misafir etti

22 Haziran 2017 18:25


İftara ev sahipliği yapan VM Medical Park ailesi tedavi gören çocuklar, aileleri ve hayırseverleri bir araya getirdi. LÖSAM Başkanı Prof. Dr. Davut Albayrak, “En zor dönemlerden hep birlikte geçtik. Yardımlarını esirgemeyen destekçilerimize teşekkür ederiz. Temennimiz tüm çocuklarımızın sağlıklarına kavuşmasıdır. Çalışmalarımız, mücadelemiz bu yöndedir. En büyük destekçilerimizden biri olan VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne iftar yemeğinde bizleri ağırladığı için LÖSAM adına teşekkür ederim” dedi.



“Çocuklar için el ele”


VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Hakan Özcan, “LÖSAM’la iftar yemeğinde buluşmak bizi onurlandırdı. Kan hastalığına karşı verilen bu mücadele, çocuklarımızın yanında olmak onlara destek çıkmak gerçekten gurur verici. Onlar hepimizin çocukları. Hepimiz tedavi ve iyileşme süreçlerinden sorumluyuz. Her zaman yardım ve desteklerimizle örnek olmaya, bu hastalığa karşı mücadele veren çocuklar ve onların aileleri için el ele vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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