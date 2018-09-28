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VM Medical Park Samsun Hastanesi Tarım Fuarı'nda

VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun Hastanesinin de katıldığı Samsun Tarım Fuarı’nda, Karadeniz Bölgesi’nin yanı sıra diğer bölgelerle, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda firma ziyaretçileri ile buluştu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun Hastanesinin de katıldığı Samsun Tarım Fuarı'nda, Karadeniz Bölgesi'nin yanı sıra diğer bölgelerle, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerden çok sayıda firma ziyaretçileri ile buluştu.


Tarım sektörünün öncü firmalarının katıldığı fuarda VM Medical Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun standını AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Valisi Osman Kaymak, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, Bafra Ticaret Odası Başkanı Göksel Başar, TÜYAP Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş ve çok sayıda katılımcı ziyaret etti.


Samsun Valisi Osman Kaymak yaptığı konuşmada, “Hastanelerimiz son derece önemli. Halkımız sağlıklı olacak ki üretken olabilsin” dedi.

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