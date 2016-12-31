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31 Aralık 2016 18:01

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde yeni yıl coşkusu

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde yeni yıl coşkusu

31 Aralık 2016 18:01

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi’nde yatan çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi.
Eğlenceye Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisi’nde yatan çocuklar, aileleri, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, Başhekim Dr. Fazlı Büyükgöz, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü ve Çocuk Kemik İliği Nakil Merkezi’nden Prof. Dr. Davut Albayrak ve VM Medical Park Samsun Hastanesi personeli katıldı.
Çocuk Hematoloji Servisi’ni çocuklar ve çalışanlar beraber süslediler. Genel Müdür Dr. Hakan Özcan ve Prof. Dr. Davut Albayrak çocuklarla beraber pasta kesti ve hediyeler verdiler. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, ailelerde çocuklarını mutlu görmenin sevinci vardı.
Prof. Dr. Davut Albayrak yaptığı açıklamada, “Ailelerin ve çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını yükseltmek için organizasyonlar düzenliyoruz. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen hastalarımız var onların evlerinden uzakta kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaya ve sıkıntılarından biran olsun uzaklaştırmaya çalışıyoruz” dedi.
Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz diyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, “Çocuklarımızın morallerini hep yüksek tutmak istiyoruz. Çocuklarımızı mutlu ve sağlığına kavuşmuş görmek bizim çalışma şevkimizi artırıyor. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederim” diye konuştu.



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