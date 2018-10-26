VM Medical Park Samsun Hastanesine “yüksek kalite” tescili

Türkiye'de özel sağlık sektörüne bambaşka bir bakış açısıyla “kalite” değerini katan Medical Park grup hastanelerinin Karadeniz'deki gururu VM Medical Park Samsun Hastanesi, Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu ‘sağlıkta kalite standartları' kalite değerlendirmesinde üstün bir başarı göstererek “kaliteli sağlık” hizmeti unvanına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Hastanede verilen hizmetlere, hasta gözünden bakılarak, hastaya güvenli ve hızlı hizmet sunma, hasta haklarının korunması, hasta odaklı olma gibi konuların yanı sıra, çalışan güvenliği, hastanedeki yaşanabilecek herhangi bir doğal afete karşı alınan önlemler ve bilgi güvenliği gibi birçok parametrenin olduğu değerlendirmenin sonucunda, VM Medical Park Samsun Hastanesi tüm alanlardaki titiz, yenilikçi, insana değer veren ve özenli çalışmalarından dolayı, yüzde 99.85 puanla, Türkiye'deki özel hastaneler arasında en yüksek puanla, “yüksek kalite” tescili almış oldu.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan yaptığı açıklamada, “ ‘Kaliteli sağlık hizmeti' algısını üst sıralara taşımış olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Halkımızın hak ettiği bir değer ‘kalite'. Bizler sağlık sektörünün tüm dinamiklerini, insana ‘değer katan hizmet' anlayışımızla, gece gündüz çalışarak hep daha sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması için mücadele ettik. Sağlık Bakanlığının sağlıkta kalite standartları değerlendirmesi ile ‘Yüksek Kaliteli Sağlık Hizmeti Veren Hastane Tescili' almaktan onur duyuyoruz” dedi.