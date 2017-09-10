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10 Eylül 2017 10:06

Vosvoslar eşliğinde "Liv Şenliği"

Samsun’da Liv Hospital’ın düzenlediği etkinlikte meraklılarıyla buluşan vosvos araçlar göz kamaştırdı.

Vosvoslar eşliğinde

10 Eylül 2017 10:06


Liv Hospital tarafından vatandaşlarla buluşmak adına "Liv Şenliği" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hastane yönetimi ve personelleri ile Samsunlu anneler katıldı. Etkinliği en göz alıcı kısmı ise vosvos araçlarıydı. Araçlar, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak, İstiklal Caddesi ve Atakum sahilinde şehir turu attı.



"Vosvoslar yoğun ilgi gördü"


Büyükşehir Belediyesi Çobanlı İskelesi’nde meraklılarıyla buluşan vosvos araçları renkli görüntülere sahne oldu. Şehir turu yapan araçları sevenleri ve çocuklar tarafından ilgiyle izledi. Ayrıca etkinlik kapsamı boyunca Devlet Opera ve Bale sanatçıları çeşitli enstrüman çalarak vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Etkinliğe katılan çocukların yüzleri boyandı ve uçan balonlar dağıtıldı. Vatandaşlar da vosvos araçlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Etkinlik kapsamında Liv Hospital’ın standı kurularak vatandaşlara klinikler ve çeşitli projelerle alakalı bilgilendirmeler yapıldı.



"İnsanlara güzellik sunuyoruz"


"Liv Şenliği" hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Liv Hospital Genel Müdürü Akif Kırbaş, "Hastane yönetimimiz ve personellerimiz insanlarla buluşmaya devam ediyor. Onlara hizmetlerimizi ve güzellikleri sunmaya devam ediyoruz. Düzenlediğimiz etkinliğe katılım bir hayli yüksek oldu. Bu anlamda bu etkinlikte bizlerle beraber olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.




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