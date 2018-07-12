Yabancı hastaların derdine ’tercüman’ oluyorlar

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında geçici koruma altındaki yabancı hastalara yönelik Arapça dil bilen tercüman desteği sağlanıyor. Bu kapsamda Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yemenli ve Suriyeli olan iki tercüman görevlendirildi. Yabancı hastaların en çok başvurduğu Gazi Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevlendirilen tercümanlardan bir ayda yaklaşık bin civarında hasta yararlandı. Tedavi konusunda doktor, hemşire ve görevli hastane personeli ile iletişim kurmada zorluk yaşayan yabancı hastalar tercüman sayesinde dertlerini rahat bir şekilde anlatabiliyor. Böylelikle hem hastane personeli zamandan tasarruf ediyor, hem,de yabancı hastalar, yanlış anlaşılmalardan kaynaklanabilecek riskli tedavi yöntemlerinden korunmuş oluyor. Samsun’da dil desteği projesinin oldukça talep görmesinden dolayı kamu hastanelerinde tercüman sayısının 5’e çıkarılması hedefleniyor. Uygulamadan son derece memnun olan yabancı hastalar, Türkiye’ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler. Hastalarla iletişimin en önemli unsur olduğunu belirten doktorlar ise uygulama sayesinde hastaların verilen tedaviyi doğru yapabildiklerini söylediler.

"2017 yılında 61 bin Suriye ve Iraklı hasta başvurdu"

Uygulamayla ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürütülen çalışmada amacımız; tedavisi sırasında dil problemi yaşayan, kendini iyi ifade edemeyen, sağlık durumuyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları aktaramayan hastalara yardımcı olmak. Bu çerçevede 2017 yılı içinde Samsun’daki kamu hastanelerine toplam 61 bin 851 Suriyeli ve Iraklı hasta başvurusu oldu. Bu başvuruların en çok Gazi Devlet Hastanesi ve Eğitim Araştırma Hastanesine yoğunlaşması nedeniyle uygulamaya bu iki hastaneden başladık. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine 26 bin 459, Gazi Devlet Hastanesine ise 19 bin 785 başvuru yapıldı. Uygulamaya başlayalı 1 ay oldu. Bu şüre içinde, proje kapsamında bin civarında hastaya yardım edildi. Ekibe yeni katılacak 3 tercümanla birlikte bu sayıyı artırarak bu alandaki eksikliği tamamen gidermeyi hedefliyoruz" dedi.