Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 08:53

Yabancı öğrenciler Türk tarihini dev panoramik müzeyle öğrendi

Samsun’da ziyarete açılan "Panorama 1919 Müzesi"nde Türkiye’nin en büyük yağlı boya tablosu ve 44 projeksiyondan yararlanılarak yapılan Dijital Gösteri Merkezinde 1071 Malazgirt Zaferi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreç, yabancı öğrencilere görsel olarak anlatıldı.

Yabancı öğrenciler Türk tarihini dev panoramik müzeyle öğrendi

19 Mayıs 2018 08:53


Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “Panorama 1919 Müzesi” geçen günlerde halkın ziyaretine açıldı. Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte verdiği tarihi mücadele ve Türk tarihinde önemli yer edinmiş zaferler ve savaşlar bu müzede ziyaretçilere yeniden yaşatılıyor. Müzenin diagromik bölümde 300 m2 alanı kaplayan ve Azeri sanatçı tarafından 3 ayda yapılan Türkiye’nin en büyük yağlı boya tablosu bulunuyor. Bu tabloda Mustafa Kemal Atatürk’ün Dikmen Sırtları’nda Seymenler tarafından karşılanışı simgeleniyor. Tablonun önünde ve kenarlarında konuyu tamamlayan argümanlar bulunuyor. Müzenin diğer bölümünde ise 44 projeksiyondan yararlanılarak yapılan 10 dev sinema ekranından oluşan Dijital Gösteri Merkezi yer alıyor. Burada Malazgirt Zaferi, Osmanlı’nın kuruluşu, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Mücadelesi anlatılıyor.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hazırlık Bölümü öğrencileri, hocaları tarafından Türk tarihini daha iyi öğrenebilmek için Panorama 1919 Müzesi’ne getirildi. Yabancı öğrenciler burada Türk tarihinin geçmişini günümüze kadar öğrenme fırsatı buldular. Müzenin panoramik ve diagromik alanındaki görsellerden Türk tarihini öğrenen yabancı öğrenciler, müzenin çok kapsamlı bir olduğunu ifade ettiler.


Samsun’da ilk yılını geçiren 19 yaşındaki Muhammed Asad, “Samsun’da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burada Türkiye’nin tarihi anlatıldı. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok önemli bilgiler öğrendik. Böyle kapsamlı müzeler Malezya’da var mı bilmiyorum. Benim ülkem de çok büyük bir ülke, gezdiğim yerlerde ise göremedim” dedi.


Kendi ülkesinde bu teknolojide bir yer olmadığının altını çizen Güney Sudanlı Hakim Losuba İdoru Nyama, “Güney Sudan’dan okumak için Türkiye’ye Samsun OMÜ’ye geldim. Öğretmenlerimiz Samsun’da böyle bir müze olduğunu bize anlatmıştı. Müzede Türk tarihi çok güzel ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Gösterimler çok güzeldi. Ben çok beğendim. En çok da panoramik gösterimi beğendim. Onda kullanılan teknoloji çok iyiydi. Burası tam bir sanat güzelliği olmuş. Benim ülkemde böyle yerler yok. Bu kadar teknolojik bir yeri ilk defa görüyorum” diye konuştu.


Türk tarihi konusunda önemli bilgiler edindiğini ifade eden Afganistanlı Nimetullah Rahimi ise “Buraya geldiğim ve gördüğüm için çok mutlu oldum. Hepimiz çok sevindik. Türkiye’nin genel tarihi gözümün önünde canlanmış oldu. Burada Türk tarihi çok iyi bir şekilde yansıtılmış. Burada izlediğim görseller sayesinde Türkiye’nin geçmişine dahil çok önemli bilgiler edindim” şeklinde konuştu.


Müzede yaklaşık 1 saat geçiren öğrenciler, burayı bilmeyen tüm arkadaşlarına Panorama 1919 Müzesini anlatacaklarını söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç