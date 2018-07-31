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31 Temmuz 2018 19:32

Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayanlar tutuklandı

Samsun’da yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen 2 genç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yabancı uyruklu şahsı bıçaklayanlar tutuklandı

31 Temmuz 2018 19:32


Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu ileri sürülen A.A.’yı bıçakla yaralayan 2 kişi kaçtı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri bıçaklama olayını yaptıkları iddia edilen O.K. ve F.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen O.K. ve F.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 genç tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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