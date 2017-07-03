Yabancılar Çarşısına uyuşturucu operasyonu

Samsun’da bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde istihbarat alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İstihbarat sonucu çalışma başlatan ekipler, Samsun Yabancılar Çarşısında esnaflık yapan S.Y. (26) isimli bir vatandaşı takibe aldı. Sabah saatlerinde çarşı içerisine girerek S.Y. adındaki şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen polisler, 170 adet extacy hap ele geçirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.