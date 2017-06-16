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16 Haziran 2017 15:41

Yabancılara mülk satışı

Yabancı uyruklu vatandaşlar 2017 yılının ilk 5 ayında Samsun’dan 151 konut satın aldı.

Yabancılara mülk satışı

16 Haziran 2017 15:41


Türkiye’nin büyüyen ve gelişen bir ülke olması yabancıların Türkiye’ye ilgisini artırıyor. Son yıllarda yabancılara konut satışlarında artışlar yaşanırken Samsun’da Karadeniz’de en fazla tercih edilen illerden olma özelliğini taşıyor. Son yıllarda özellikle Arap turistlerin gözdesi haline gelen Karadeniz Bölgesi’nde konut satışları her geçen yıl artıyor.


Samsun’da 2017 yılının ilk 5 ayında Haziran’a 151 konut aldılar. 2016 yılının ilk 5 ayında 86 konutla en fazla İlkadım’dan konut alan yabancı uyruklu vatandaşlar, 2017’nin ilk 5 ayında 76 konutla en fazla Atakum ilçesini tercih ettiler. Samsun genelinde Atakum ve İlkadım ilçeleri yabancı uyruklu vatandaşların en fazla konut satın aldıkları ilçe olma özelliğini taşıyor.




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