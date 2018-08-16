Yabancıları Karadeniz’e çekmek için liman liman dolaştılar

DADD tarafından amatör denizciliğin gelişmesini sağlamak için DADD Ralli Karadeniz 2018 etkinliği düzenlendi. 3 ülke, 1 hikaye temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Volos-Yunanistan’dan başlayan tur, Artvin’in Hopa ilçesine kadar uzandı. Denizciliği sevdirmek, yabancıları Karadeniz Bölgesi’ne çekmek ve Türkiye’nin güzelliklerini katılımcılara aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Artvin’den sonra turu sonlandırmak için tekrar geri dönüş yapan 24 yat, Samsun’a demir attı.

Gezi hakkında bilgi veren DADD Başkanı Dr. Zafer Türkmen, "8 yıldır hemen hemen denizlerdeyiz. Yatçılar genelde güneydedir. Biz bu sefer değişiklik yaparak Karadeniz’e tur düzenlemek istedik. Yerli yatçılarımızı buraya davet ettik ve katılım güzel oldu. Yabancı yatçılarımızı da bu turlarımıza davet ederek Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu, kesinlikle gezilmesi gereken bir coğrafya olduğunu gösteriyoruz. Turumuzu tamamladık ve şu anda dönüş yolundayız. Yabancılara ise ülkemizin güzelliklerini ve güvenli bir ülke olduğunu göstermektir asıl amacımız. Tabii bize eşlik eden yabancı arkadaşlarımız bizleri çok beğendi ve çok sevdi. Türk insanlarının ne kadar iyi olduğunu anladılar ve Türk milletinin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını söyleyerek bizlerden özür dilediler. Bizler de çok memnun olduk. 4 yabancı arkadaşımız var ve burada bizimle yaşadıklarını anılarını yazıyorlar ve kendi ülkelerinde bizim tanıtımımızı yapacaklar Bu çok güzel bir durum” dedi.