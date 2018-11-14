Yağlı boya resim sergisi Samsunlularla buluşuyor

Samsun'da amatör bir ruhla çalışmalarına başlayan ve her yaş grubunun keyifle çalışabileceği bir ortam sunan Atölye Martı, sosyal ve kültürel birçok eksikliğin tamamlayıcısı olma yolunda oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Sadece yapanı değil, kitlelerin ve sınırların çok daha ötesine kişilerin arzu ve istekleri kadar kaygılarını da en masum şekilde yansıtabilmelerine olanak sağlıyor. Yetişkin grubuyla faaliyetlerine başlayan Atölye Martı, çocukların katılımı ile daha geniş bir perspektifle çalışmalarına devam ediyor.

Atölye yetkilisi Demet Akman, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, bireylerin sanatsal yaklaşımlarla gelişmelerine olanak sağlayarak, sağ duyulu ve empati yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak olacak. Samsun'da resim yapmayı sevdirmek ve bireysel dokunuşlarla toplumsal gelişimi desteklemek istiyoruz. Bu sebeplerle bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ve geleneksel hale getirmeyi planladığımız bu sergi bizler için çok önemli" dedi.

Atölyenin karma yağlı boğa sergisinde; Demet Akman, Burcu Çöndül, Ceyhan Karagül Keleş, Yeşim Damla Usta, Gökçe Kiraz, Şenay Katırcı, Leyla Demir, Kader Çebi, Nural Çetin Gayretli, Nurcan Kösetürk ve Yıldız Tanrıverdi'nin yağlı boya çalışmaları sergilenecek. 17 Kasım saat 15.00'te açılacak sergi, 17-18-19 Kasım tarihleri arasında görülebilecek.