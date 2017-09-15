Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, dolgu ve botoks gibi cerrahi olmayan uygulamalarda hastaların; uygulanan maddelere ve uygulayan kişilere yönelik daha bilinçli olmaları gerektiğini belirtti.

Yetkisiz, tecrübesiz kişilerce yapıldığında insanların hayatlarını olumsuz etkileyebilen botoks ve dolgu işlemleri konusunda açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Çağlayan Yağmur, insanların sorun yaşamaması için mutlaka iyi araştırmaları ve bu işlemleri işin uzmanlarına yaptırmaları gerektiğini söyledi. Botoks ve dolgu işlemlerinde özellikle daha ucuza yaptırmak için bazı kişilerin ehliyetsiz uygulayıcıları tercih ettiğini kaydeden Yağmur, ehliyetsiz kişilerin yaptığı işlemlerin ortadan kaldırılamayan ciddi problemlere neden olabileceğini belirtti.

“Uygulamada dikkatli olunmalı”

Estetik cerrahi işlemlerinin sıklığının arttığını belirten Yağmur, “Bu işlemlerin yanı sıra cerrahi olmayan işlemler de var. Bunların başlıcaları botoks ve dolgu işlemleri. Hasta talebi arttıkça bunu karşılamaya çalışan işin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar da artmaya başladı. Bunların denetim altına alınması çok önemli. Bununla ilgili ciddi sorunlar çıkabilmekte. Bundan birkaç ay önce Adana’da bir dudak dolgusu işlemi sonucu bir bayanda ciddi bir problem oldu. Bu olaydan medyaya yansıdığı için haberdar olduk. Aslında yetkisiz kişilerce uygulanan dolgu ve botoks işlemlerinden sonra yaşanan sorunlar hiç de az değil. Çoğu durumda bu sorunlar ya geçiştiriliyor ya da hastalara beklenen normal bir sonuçmuş gibi anlatılıyor. Bu durum hastaların bu olayı çok basit bir şeymiş gibi görmesinden kaynaklanıyor. Botoks ve dolgu işlemleri kişiye özel işlemlerdir. Uygulamada çok dikkatli olunmalıdır. Bu işlemlerin uzman bir doktor tarafından yapılması hastalar açısından en doğrusu olacaktır. Maliyeti azaltmak için ehliyetsiz kişilere yaptırılan işlemler; sonradan çok daha büyük maliyetlere, ortadan kaldırılamayan ciddi problemlere sebep olabilmektedir” dedi.

“İnsanlar hiç sorgusuz, sualsiz bu uygulamaları yaptırıyor”

Botoks ve dolgu işlemi yaptıracak kişilerin iyi araştırma yapmaları gerektiğini söyleyen Yağmur, “Bu işlemi yaptıracak olanlar; hasta doktor ilişkisinin güven zeminde oluştuğu bir ortamda, akıllarındaki soruları sorarak ve tüm sorularına mantıklı ve yeterli cevaplar alarak bu işlemleri yaptırmaları çok önemli. Çünkü mağduriyetleri önleyen en önemli faktör bu oluyor. Mutlaka uygulayan kişinin eğitimini, sertifikalarını, uzmanlığını sorgulamaları gerekiyor. Buna ek olarak, örneğin hazır dolgu maddesi kullanılacaksa kullanılan ürünün ismini, markasını, türünü bilmeliler. Sahtekar ve yetkisiz kişiler tarafından yapılan uygulamalar artmakta olduğu için bu durum çok önemli. Yeni satın aldığı aracını en ufak arızasında bile yetkili servisten başka yere götürmeyen bir toplumuz. Ama bu tip konularda insanlar hiç sorgusuz, sualsiz bu uygulamaları yaptırabilmektedirler” diye konuştu.