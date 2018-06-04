23 milyon 317 bin 600 liraya mal olan Yakakent Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılışı Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Tören, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma’nın konuşması ile başladı.

Daha sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Yakakent ilçemiz Samsun’un deniz kenarında olan, turizme müsait olan şirin bir ilçemiz. Atık su probleminin çözülmesi gerekiyordu. 29 Eylül 2015 tarihinde ihaleye çıkarak 23 milyon 317 bin 600 lira olarak bir bedel tahsis edilmiş. 14 Ocak 2016’da ihale sözleşmesi imzalanmış. Bugün bu tesisimiz hizmete girmiştir. Alt yapı olmayan yerleşim alanlarında bırakın ilçeleri, köylerde dahi büyük sıkıntı yaşanmakta. AK Parti belediyeciliği ile son dönemde büyük atılımlar yapılarak köylerimize de artık kanalizasyon problemleri, içme su problemleri bir bir çözülüyor. Bir anda hepsinin olması tabii ki mümkün değil. Daha önceki başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’ın da çevreci yaklaşımlarıyla mavi bayraklı plajlarımız oldu. Burada da Karadeniz’e derin deşarj sistemiyle bu atıkların tamamen denizin derinliklerine gönderilerek Yakakent’te de mavi bayraklı bir plajımız olur diye ümit ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğden Karaaslan, "İktidara geldiğimizde Türkiye şehirlerinin çok temel ama derinleşmiş konuları vardı. Biz o zaman yaşanabilir şehirler noktasıyla yola çıktık. Şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmak adına birçok farklılığı hayatımıza geçirdik. Toplu konut ihtiyacından alt yapı problemlerine, onun dışında şehrin ihtiyaç duyduğu bütün kullanımlara gereken özeni gösterdik. Fakat bugün geldiğimiz o noktada artık derinleşmiş temel sorunların çözüldüğü, problemlerin neredeyse kalmadığı ama daha büyük beklentilerin vücut bulduğu şehirlerde hep birlikte yaşıyoruz. Bu birliklerin başında çevreye olan hassasiyet, çevre kokularına duyarlılık geliyor. Bütün şehirlerimizde bugün çevreyle ilgili, çevreyi yalnızca korumak değil aynı amanda yaşatma prensibinden yola çıkarak çok önemli hamleleri hayata geçiriyoruz. Biz çevreyle olan ilişkileri yalnızca ağaç üzerinden almasak da bugün 4 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidar olarak belki de dünyada en büyük hamlelerden birini gerçekleştirdik. Orman alanlarımızın varlığını arttırdık. Şehirlerde tıpkı bugün yaptığımız gibi şehir merkezlerimizden ziyade ilçelerimizde arıtma tesislerimizle birlikte artık daha temiz daha yaşanabilir daha huzurlu çevre elde etmek için ve çocuklarımıza emanet bırakabileceğimiz şeylerin bütün bu özelliklere sahip olması için en çokta emanet kavramı ile yola çıktık. Ve bize emanet olanı geleceğe miras bırakabileceğimiz bir değer olarak korumaya ama korurken aynı zamanda yaşatmaya özen gösterdik. Biz çevreyi sadece ağaç dikmekle almamakla birlikte biyolojik çeşitliğin zenginleştirilmesinden, ekolojik dengenin korunmasına arıtma tesisleriyle birlikte yaşam kalitesinin artırılmasına bütün doğal değerlere sahip çıkmak suretiyle onları tıpkı Yakakent’te olduğu gibi ülkemize kazandırmayı amaçladık” diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise “Ülkemizde bu tür tesislerin çevre açısından önemi çok büyük. Hatırlarsanız daha önceki yıllarda bazen kokudan bir denize bazen şehrin deniz kenarına giremezsiniz. Bunlar sanki başka birilerinin yapacağı işler gibi bakılır, seyredilirdi. Bunlar son yıllarda gerçekten bakılacak işler değil de yapılacak işler, müdahale edilecek işler olarak düşünüldü ve ciddi şekilde projelerle çevrenin atalarımızdan miras değil de emanet olarak bırakıldığı düşüncesiyle, çocuklarımıza emin bir şekilde bırakmak için çok ciddi çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından telekonferans yöntemi ile tesisin açılışı yapıldı. Program tesisin gezilmesiyle sona erdi.

Açılış törenine, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Yakakent Kaymakamı Selin Sarı, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.