Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 18:02

Yakakent’te kaza

Samsun’un Yakakent ilçesinde bir otomobilin, başka bir otomobile çarparak takla attığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Yakakent’te kaza

02 Temmuz 2018 18:02


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun’a doğru seyir halinde olan Bahri T. idaresindeki 34 AFZ 475 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mustafa G.’nin kullandığı 61 BT 892 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Ters dönen otomobil 100 metre sürükledi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası yapılan kontrolde Bahri T’nin 260 promil alkollü olduğu belirlendi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç