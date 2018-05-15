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15 Mayıs 2018 09:39

Yakın koruma eğitimi alan güvenlikçilerin sertifika heyecanı

Samsun’un Bafra ilçesinde ’VIP yakın koruma’ eğitimi alan güvenlik görevlilerine sertifikaları verildi.

Yakın koruma eğitimi alan güvenlikçilerin sertifika heyecanı

15 Mayıs 2018 09:39


Yakın Koruma Uzman Antrenörü Bilal Çelebi tarafından Bafra’da bir AVM’de görev yapan 30 güvelik görevlisine 90 saat süren eğitim verildi. Her ay 3 gün verilen ve 2 yıl devam eden eğitimlerde özel güvenlikçiler komando gibi eğitim gördü. Silah tutuşundan, yakın dövüşe kadar temel eğitim alarak VIP yakın koruma olma hakkı kazanan güvenlikçilere sertifikaları törenle verildi.


Karadeniz Bölgesi ve Samsun il ve ilçelerinde silahlı kuvvetler personeli, polisler ve özel güvenlikçilere eğitimler veren Bilal Çelebi, "Halkın güvenliğini sağlayan kolluk görevlilerine hayatta kalma, hayat kurtarma eğitimi veriyoruz. Çıplak elle, sopa, bıçak hatta ateşli silahla yapılması muhtemel saldırılara karşı geliştirilmiş yöntemleri öğretiyoruz" dedi.




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