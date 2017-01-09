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09 Ocak 2017 17:40

Yanan araçtan son anda inerek ölümden kurtuldu

Yanan araçtan son anda inerek ölümden kurtuldu

09 Ocak 2017 17:40

Samsun’da seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü aracını son anda durdurup kendini dışarı atarak ölümden döndü.
Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Ak’ın (26) kullandığı 19 HR 320 plakalı otomobil LPG almak için akaryakıt istasyonuna giderken alev aldı. Bu sırada yoldan geçen sürücüler motor kısmından duman çıktığını fark edince sürücüyü uyardı. Aracının yanmaya başladığını gören Vedat Ak, kenara çekip kendisini son anda araçtan dışarı attı. Bu sırada alevler otomobilini tamamen sardı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otomobil tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı. Otomobilde bulunan LPG tankının patlamaması ise ikinci bir faciayı önledi.
Polis yargınla ilgili soruşturma başlattı.



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