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Yanlış eve silahlı saldırı düzenledi

Samsun’da bir genç, amcasının evine silahlı saldırı düzenlemek için pompalı tüfekle ateş açınca yanlışlıkla amcasının evi yerine amcasının komşusunun evini kurşunladı.

Samsun'da bir genç, amcasının evine silahlı saldırı düzenlemek için pompalı tüfekle ateş açınca yanlışlıkla amcasının evi yerine amcasının komşusunun evini kurşunladı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (23), bir husumetten dolayı amcası A.B.'nin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak, M.B.'nin amcasının evi zannedip yanlışlıkla amcasının komşusunun evine silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Tüfekten çıkan saçmalar komşu evin camlarına isabet ederken, silahlı saldırgan kaçtı.


Denizevleri Polis Merkezi ekipleri yaptıkları çalışma sonucu M.B.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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