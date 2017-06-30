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30 Haziran 2017 09:20

Yaralı köpeğin imdadına hayırsever yetişti

Samsun’un Bafra ilçesinde yaralı köpeğin imdadına hayvansever bir vatandaş yetişti.

Yaralı köpeğin imdadına hayırsever yetişti

30 Haziran 2017 09:20


Ayhan Büyükpınar isimli hayvansever otomobiliyle seyir halindeyken Aktekke yolunda hareketsiz bir şekilde yatan köpeğe rastladı. Arabasından inen hayvansever vatandaş, yerde yatan yaralı köpeği otomobilin bagajına koydu. Geç saat olduğu için veteriner hekim bulamayan Büyükınar, arabasının bagajına koyduğu yaralı köpeği Belediye Zabıta Müdürlüğüne götürerek yardım istedi. Zabıta memurları tarafından havan barınağı görevlilerine haber verilmesi üzerine belediye önüne gelen görevliler yaralı köpeğe ilk müdahaleyi otomobilin bagajında yaptı.


Yaralı köpek, görevliler tarafından otomobilin bagajından alınarak araçla tedavisi yapılmak üzere hayvan barınağına götürüldü.




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