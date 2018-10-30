Yasa dışı avcılara ceza yağdı

Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında yasa dışı avcılık yapan 49 avcıya 46 bin 193 TL idari para cezası uygulandı.

Bölge Müdürlüğü görev alanında bulunan 5 il şube müdürlüğü av koruma kontrol ekipleri ve bölge müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri ile 2018 yılında da yasa dışı avcılığı önlemek için faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan kontroller sonrasında yasa dışı av yapan avcılara idari para cezası uygulanırken, yasak av malzemelerine de al koyuldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, “İlerleyen teknolojinin her alanda olduğu gibi avcılık faaliyetlerine de etkileri olmakta, bu etkiler bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Her yıl yayımlanarak avcılık faaliyetlerini dönemsel olarak düzenleyen Merkez Av Komisyon kararlarıyla avda kullanılması yasak materyaller güncellenmektedir. 2018 yılında Samsun'da avlaklarda 800'ün üzerinde avcı kontrol edilmiştir. Bunlardan yasa dışı avcılık yapan 49 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu kişilere 46 bin 193 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan kontrollerde 29 adet yarı otomatik av tüfeği (takozsuz), 6 adet fener, 6 adet tor ve 115 adet elektronik ses düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yivsiz av tüfeklerinden TSE 870 standartlarını taşıyanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Müdürlüğümüzce ihale edilecek olup, yakalanan ses cihazları ise satışlarının mümkün olmaması nedeniyle imha edilecektir. Unutulmamalıdır ki, sürdürülebilir bir avcılık için, avlanan türün avlanacak kadar popülasyon yoğunluğunun olması gerekmektedir. Bu minvalde, gelecek nesillerimizden bize emanet olan ekosistem değerlerinin korunması amacıyla Samsun İlimizin yanında, Amasya, Çorum, Ordu ve Tokat illerimizde de usulsüz avlanma ile mücadele devam etmektedir” dedi.