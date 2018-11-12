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Yaşlı adam fındık bahçesinde tüfekle öldürüldü

Samsun’da fındık bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da fındık bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen belediye göre, bahçesindeki fındık ağaçlarının dibini temizleyen 3 çocuk babası Durmuş Pala (61) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve ayağından yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Durmuş Pala'nın cenazesi fındık bahçesinde yakınları tarafından bulundu. Öldürülen Durmuş Pala'nın Ankara'da inşaatlarda çalışıp emekli olduğu ve yaklaşık 3 yıl önce memleketine döndüğü öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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