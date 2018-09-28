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Yaşlı kadın evinde iple tavana asılmış bir şekilde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 71 yaşındaki yaşlı kadın evinde iple tavana asılmış bir şekilde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 71 yaşındaki yaşlı kadın evinde iple tavana asılmış bir şekilde bulundu.


Olay, Emirefendi Mahallesi Okul 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Fehmiye Yörük isimli yaşlı kadını yakınları 4 katlı binanın çatı katında iple tavana asılmış bir şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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