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01 Aralık 2017 13:20

Yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde "Oğlunun bana borcu var" diyerek yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı.

Yaşlı kadını dolandıran şahıs yakalandı

01 Aralık 2017 13:20


Recep Ö.(44), Çilhane Mahallesi’nde oturan 86 yaşındaki R.A’nın evine giderek "Oğlunun bana 5 bin lira borcu var, ödemiyor" diye para istedi. Yaşlı kadın, “Oğlum 22 senedir burada değil, nasıl sana borcu olur" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Recep Ö.’nün "Sen parayı ödemezsen icraya vereceğim" diyerek tehdit etmesi üzere korkan yaşlı kadın biriktirdiği 2 bin 600 lirayı Recep Ö.’ye teslim etti. Parayı alan Recep Ö. bir gün sonra yaşlı kadının evine gelerek tekrar para istedi. Kadının üzerinde bulunan 460 lirayı da alan dolandırıcı tekrar geleceğini ve paranın geri kalanını hazırlamasını istedi.


Kara kara düşünen yaşlı kadın olayı komşusuna anlattı. Komşusunun da "Sen dolandırılıyorsun, polise ara" demesi üzerine yaşlı kadın, polisi arayarak şikayetçi oldu. Geri kalan parayı almak için bir gün sonra yaşlı kadının evine gelen Recep Ö., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın daha önce de mezar yeri satmaktan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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