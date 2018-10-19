Samsun'un 19 Mayıs ilçesi İmam Hatip Ortaokulu tarafından Samsun Maarif Hareketi kapsamında uygulamaya konulan "Yaşlılardan Dinleyelim Projesi" tüm hızıyla sürüyor.

Proje kapsamında sosyal bilgiler öğretmeni Muzaffer Kutlu eşliğinde gönüllü öğrenciler 19 Mayıs'ta yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Yaşlılarla sohbet eden öğrenciler kuşaklar arası zayıflayan ilişkileri bir nebze de olsun gidermeye çalışıyor. Öğrencilerin yaşam tecrübesinde hissettikleri eksiklikleri, onların engin bilgi ve tecrübe birikimlerini birlikte paylaşmayı hedefliyor.