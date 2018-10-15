Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ölmek üzere olan yavru köpeğin imdadına öğrenciler yetişti.

Göl İlk-Ortaokulu bahçesinde açlıktan ölmek üzere olan bir köpek yavrusu bulan okul öğrencilerinden Mehmet Yarar, durumu hemen arkadaşlarına ve okul idaresine haber verdi. Aç ve susuz kaldığı anlaşılan yavru köpeğe öğrenciler tarafından yiyecek verilerek su içirildi.

Öğrencilerden Mehmet Yarar köpeğin bu haline çok üzüldüğünü, sadece insanlara değil hayvanlara da merhametle yaklaşmak gerektiğini söyledi.

Göl İlk ve Ortaokulu Müdürü Savaş Avcı öğrencilerin bu davranışının örnek bir davranış olduğunu belirterek, bir canlının yaşatılması için seferber olan öğrencileri tebrik etti. Bu davranışı desteklemek için öğrencilere her türlü yardımı yapacaklarını ifade eden Avcı, “Öğrencilerin bu vicdani yaklaşımları küçümsenmemeli. Bir köpek yavrusuna merhamet göstermek de önemli bir davranıştır. Bugün bir hayvana merhamet eden yarın bir insana merhamet eder. Davranış insani ve ahlakidir” diyerek davranışın önemine dikkat çekti.