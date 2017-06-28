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28 Haziran 2017 15:17

Yaz güneşine dikkat

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr.

Yaz güneşine dikkat

28 Haziran 2017 15:17

Dilek Erdem, özellikle 10.00 ile 15.00 saatleri arasında güneş altında fazla vakit geçirilmemesi; şapka, güneş gözlüğü ve diğer güneşe maruziyeti azaltacak eşyalar ile koruyucu kremler kullanılması gerektiğini söyledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Dilek Erdem “güneş ışığının zararları” hakkında bilgi verdi. Dr. Erdem, “Her yıl bir milyonun üzerinde kişi cilt tümörü tanısı almaktadır. Çoğu cilt tümörü tamamen tedavi edilebilir olmasına rağmen, ‘melanom’ adı verilen en tehlikeli cilt tümöründen 2011 yılında 8790 kişi hayatını kaybetmiştir. Tüm cilt tümörlerinin en önemli nedeni güneş ışığından kaynaklanan radyasyondur. Ultraviyole radyasyon adı verilen bu radyasyon şekli, genetik mutasyonlara yol açar ve ciltteki bağışıklık sistemini zedeleyerek ciltten girecek anormal hücrelerin vücut tarafından reddedilmesini önler. ‘Melanom’ dışı cilt tümörleri riski yaşam boyu maruz kalınan güneş ışığı ile ilişkilidir. Toplam güneş ışığı ‘melanom’ için de risk teşkil etse de daha çok ‘anlık yoğun güneş maruziyeti’ daha çok önemlidir. Aşırı derecede uzun süren güneşlenme ise bu riski daha da artırır” dedi.


10.00 ve 15.00 saatleri arasında güneş altında fazla vakit geçirilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Dilek Erdem, “Cilt kanserinden korunmada kendi-kendine yapılacak aylık tepeden tırnağa muayene oldukça önemlidir. Bir diğer önemli korunma yolu da güneşe maruziyetin dengelenmesi ve bu konuda bilinçlenmektir. Cilt Kanseri Kurumu; kurulduğu 1979’dan beri güneşten korunmanın önemini vurgulamaktadır. Güneşten korunmak; özellikle açık tenli, cildinde birçok ben bulunan veya cilt tümörü açısından aile öyküsü bulunan kişiler için çok daha önemlidir. Herkes özellikle 10.00 ile 15.00 saatleri arasında güneş altında geçireceği zamanı kısıtlamalı, şapka, güneş gözlüğü ve diğer güneşe maruziyeti azaltacak eşyalar ile güneş koruyucu kremler kullanmalıdır” diye konuştu.


Uzm. Dr. Dilek Erdem şöyle devam etti: “Güneşe en çok maruz kalınan zamanlar çocukluk ve adölesan dönem olduğundan yaşamın erken dönemlerinde alınacak önlemler en çok yararı sağlayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nce özellikle solaryum kullanımı 18 yaş altı kişilerde önerilmemektedir.”


Uzm. Dr. Dilek Erdem açıklamasını şöyle tamamladı: “Güneş kremleri özellikle günlük geniş aralıkta 15 SPF ve üzeri olmalı, daha uzun süre dış ortamda güneşe maruz kalınacaksa suya dirençli-30 SPF ve üzeri olmalıdır. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce 2 yemek kaşığı kadar olmak üzere tüm vücuda uygulanmalı ve de yüzme-aşırı terleme gibi durumlar sonrası 2 saatte bir güneş kremini yeniden uygulanmalıdır. Yenidoğanlar mutlaka güneşten uzak tutulmalıdır. Güneş koruyucu kremler bebeklerde ancak 6 ay sonrası kullanılmalıdır.”




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