Yaz mevsiminde kulak hastalıklarına dikkat

Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, denize sert dalma ve kulak üzerine düşmenin kulak zarı delinmelerine yol açabildiğini, rüzgarlı havalarda denize girmenin de küçük çocuklarda orta kulak iltihabına sebep olabildiğini ifade etti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, yaz mevsimiyle artan kulak hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Bulut, "Yaz gelmesi ile birlikte serinlemek için havuza ve denize girmekteyiz ancak kulaklarımıza dikkat etmezsek kulak enfeksiyonları bizi bekliyor. Peki, denize gireceğiz, havuza gireceğiz kulaklarımızı nasıl koruyacağız? Önlem çok basit. Normal sağlıklı bir insanda kulaklar kendini koruyacak ve temizleyecek şekilde yaratılmıştır. Ancak denizden-havuzdan sonra kulağa dışarıdan sert müdahale, kulak suyunu almaya çalışmak, kulağı kurcalamak dış kulak yolu iltihabına davetiye çıkartmaktadır" dedi.

Dr. Bulut sözlerine şöyle devam etti: “Kulak kanalında oluşan çizik ve sıyrıktan mikroplar, mantarlar girmekte ve kulak iltihabı oluşturmaktadır. Kulağa dokunulduğu zaman ağrı ve şişlik var ise kulak burun boğaz doktoruna başvurulmadır. Ayrıca kulak yolunda egzamalar olan veya kulak zarı delik olan kişilerin deniz-havuza girerken kulak tıkacı kullanmaları gerekir. Yine kulağında her yıl tekrarlayan kulak kiri birikmesi olan hastalar deniz mevsiminden önce kulaklarını temizlettirmelidirler, aksi takdirde bu kişilerin kulaklarına su gidince (kulak kiri) suyu çekecek ve aniden kulak tıkanacaktır. Bu zamansız tıkanma tatilde kişiyi bunaltacaktır.”

Rüzgarlı havalarda temkinli olunmalı

Dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, “Yine denize sert dalmalar, kulak üzerine düşmeler kulak zarı delinmelerine yol açabilir. Dikkatli olunmalıdır. Ayrıca rüzgarlı havalarda denize girmek küçük çocuklarda orta kulak iltihabına sebep olabilir. Ebeveynlerin özellikle rüzgarlı havalarda temkinli olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.