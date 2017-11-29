“Yazarlar Okulda Projesi” ödül töreni

İlkadım Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen “Yazarlar Okulda Projesi” Samsun Maarif Hareketi kapsamında gerçekleştirilen yarışma lise kademesindeki öğrencileri yazmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Olgunlaşma Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Herkesin anlatacak bir hikâyesi vardır

“Herkesin anlatacak bir hikâyesi vardır” sloganı ile yola çıkılan projede okullarda edebiyat atölyeleri kurularak denemeler ve hikâyeler yazıldı. Daha iyi yazabilmek için öğretmenlerce verilen eğitimler sonunda değerlendirmeye alınan 245 hikâyeden 55 tanesi seçilerek kitap haline getirilmeye hak kazandı.

“Dil toplumu hayatta tutan en önemli unsurdur”

Bir toplumu hayatta tutan en önemli hususlardan birinin de ‘dil’ olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, “Dil güzel kullanılırsa görevini yerine getirmiş olur. Bu dili güzel kullanmakta öncelikle biz eğitimcilerin işi yine aynı zamanda siz gençlerimizin görevidir. Bu dil gençlerimize biz eğitimcilerden miras kalacaktır. Dilimizden zevk alır hale gelebilmek için dilimizi kullanırken aynı zamanda yaza bilmeliyiz. Yazarsanız ancak bir dilden zevk almaya başlarsınız. Bu yüzden eğitimci arkadaşlarımızla bir araya gelerek dedik ki çocuklarımıza yazdıralım, bu zamana kadar hep bizler yazdık bizler konuştuk. Birazda çocuklarımız kalemleriyle konuşsunlar dedik ve çok da güzel oldu. Hepinizin ellerine sağlık. Çok güzel eserler bizlere gönderdiniz. Tamda bu sıra İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok Bey, ‘Biz de bu projede varız. Bu mesele sadece eğitimcilerin değil toplumun meselesi’ dedi. Böylece gençlerimizin güzel eserlerini böyle bir kitapta toplamamızı sağladılar. Bu vesile ile kendilerine teşekkürlerimiz sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Tok: “Eğitim deyince koşa koşa geliyoruz”

Ödül töreninde gençlere seslenen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Eğitim projesi dendiğinde hiç düşünmeden koşarak geliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda değerli yazarlarımızı siz gençlerimizle okullarda buluşturuyorduk. Bu projede ise içimizdeki yazarları gün yüzüne çıkarmayı amaçlayarak yaklaşık 1 yıl süren bir süreçte genç kalemlerimizin hikâyelerini yazmalarını sağladık. Ortaya çıkan bir birinden değerli hikâyelerden de 55 tanesini bir kitapta toplayarak güzel bir edebi eser oluşturmuş olduk. İlkadım Belediyesi olarak eğitim alt yapısına elimizden gelen desteği sağlarken bir yandan da bu projede olduğu gibi gençlerimizi sanat ve edebiyata yönlendirerek kendilerini keşfedecekleri çalışmalara imza atıyoruz. ‘Yazarlar Okulda Projesi’nde emeği olan eğiticilerimizi, okul müdürü ve görevlilerimizi ve en önemlisi de genç yazarlarımızı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

İlk 3’e giren yazarlar ödüllerini aldı

Birçok hikâye arasından ise ilk 3’e giren hikâye yazarı gençler ödüllerini aldı. Bisiklet, kırtasiye hediye çeki ve kitap gibi birçok ödülün verildiği genç yazarlar projeye verdiği destek için İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a teşekkür ederken, hikâyelerinden oluşacak bir kitap olmasının gurur verici olduğunu söylediler.