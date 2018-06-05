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05 Haziran 2018 12:40

“Yazılı basının bitmediğini ispatladı”

Samsun’da geçen yıl 5 Haziran’da, EXE Medya bünyesinde yayın hayatına başlayan Samsun gazetesi, 1’inci yaşını doldurdu.

“Yazılı basının bitmediğini ispatladı”

05 Haziran 2018 12:40


Genel Yayın Yönetmeni Muammer Dilber önderliğinde geride kalan 1 yılda, Samsun yerel medyasında güçlü bir konuma erişen, 17 yıllık Ekip gazetesini de bünyesine katarak büyüyen Samsun gazetesinde 1’inci yıldönümü kutlanıyor.



“Yazılı basının bitmediğini ispatladı”


Samsun gazetesi ile birlikte yerel medyaya ayrı bir güç kattıklarını belirten EXE Medya Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bozkurt, "Samsun gazetesi, ilkeli yayın anlayışıyla kısa sürede Samsun kamuoyunda kabul gördü. Bu durum hepimiz için gurur verici. Samsun gazetesi ayrıca yazılı basın yayının henüz bitmediğini de herkese ispatlamış olması açısından da takdiri hak ediyor. Tüm çalışanlarımızı kutluyorum, başarımızın daim olmasını diliyorum" dedi.




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