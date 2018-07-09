Yazın sağlıklı beslenme önerileri

Mustafa Doğan, yazın sıvı ihtiyacını karşılamak için su ile birlikte tuzsuz ayran, günde en fazla iki adet soda ve taze meyve sularının da tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının ve buna bağlı olarak nemin artmasıyla birlikte metabolizmada değişiklikler olduğunu, vücudun ihtiyaçlarının değiştiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Mustafa Doğan, “Yetişkin insanların günlük sıvı ihtiyacı 2-3 litredir. Sıcaklığın artması ile birlikte sıvı kaybı da artmaktadır. Buna bağlı olarak fazla sıvı tüketilmelidir. Kahve ve çay, sıvı ihtiyacını kısmen giderirken aynı zamanda idrar söktürücü etki yapabileceğinden sıvı kaybını artırabilir. Bu sebeple sıvı ihtiyacını karşılamak için su ile birlikte tuzsuz ayran, günde en fazla iki adet soda, taze meyve sularını tüketmek gerekmektedir” dedi.

Hangi besinlerin tüketilmesine değinen Doğan şu bilgileri verdi:

“Güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltıda, yumurta, zeytin, mevsim sebzeleri, süt, ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çayları ve tam tahıllı ekmek tüketilmelidir. Kızartmadan uzak durulmalıdır; yemekler ızgara, sote, buharda pişirilerek yenmelidir. Vitamin ve mineral ihtiyacı için 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmelidir. Basit karbonhidratlar yerine kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi, bulgur gibi sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmelidir. Et, tavuk, balık gibi protein içeriği yüksek gıdalar öğlen tüketilmelidir. Akşam yemeklerinde sebze, salata, çorba tercih edilmeli ve geç saatlere bırakılmamalıdır. Dondurma, yaz için iyi bir tatlıdır ama dozu kaçırılmamalıdır. Hamur tatlıları ve şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır. Bunların yerine sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri tercih edilmelidir. Yüksek sıcaklıklar; vücut metabolizmasını etkilediği için kalp atım sayısında artış, damarlardaki genişlemelere bağlı olarak organlara iletilen oksijenin azalması gibi metabolik olaylar, bu süreçte yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalıklarında artışa sebep olmaktadır. Ayrıca sıvı ve mineral kaybı için önlem alınmaması halinde bulantı, baş dönmesi, bayılma gibi durumlar da ortaya çıkabilmektedir.”

Şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastalarının bu dönemde risk altında olduğunu belirten Uzm. Dr. Mustafa Doğan, hastaların düzenli olarak hekim kontrolünde olması gerektiğini sözlerine ekledi.