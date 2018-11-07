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Yazlık evlerden hırsızlık iddiasına 2 gözaltı

Samsun’da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 genç, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı yazlık eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen O.G.(21) ve E.A.(22) bir başka yazlık evde ev sahibine yakalanınca kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan E.A. ve O.G., Recep Tokur Polis Merkezine teslim edildi. Sorguları tamamlanan 2 genç bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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