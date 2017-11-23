YEDAŞ kışa hazır

Yoğun kar yağışı nedeniyle kesinti veya arıza yaşanması durumunda kullanılmak üzere jeneratör temin ederek mobil trafo bakımlarımızı tamamladık" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk’ü ziyaret etti. Vali Kaymak, bölgedeki elektrik dağıtım hizmetleri, akıllı şebeke yatırımları ve kış hazırlıkları hakkında kapsamlı bilgi aldı. Vali Kaymak’ı bilgilendiren YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “Samsun’da kış aylarında yoğun kar yağışı ve aşırı rüzgar nedeniyle dağıtım şebekesi olumsuz etkilenebiliyor. Kar ve buz yüküne bağlı olarak ağaçlar elektrik dağıtım hatları üzerine devrilebiliyor veya iletkenler buz yüküne bağlı olarak kopabiliyor. Bu doğrultuda hem orman yangınlarını hem de iletim hatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ağaç budama çalışmalarımızı tamamladık. Hava muhalefeti nedeniyle ulaşımın problemli olduğu noktalarda AFAD, belediyeler, yerel yönetimler ve muhtarlarla koordinasyon halinde çalışılması için gerekli saha, ekip, ekipman ve araç planlamamızı oluşturduk. Yoğun kar yağışı nedeniyle kesinti veya arıza yaşanması durumunda kullanılmak üzere jeneratör temin ederek mobil trafo bakımlarımızı tamamladık. 2017 yılı içinde Samsun’da 1000 km enerji nakil hattı, 148 adet kök binası bakımı, 30 ilave tesis, 6157 armatür dönüşümünü tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

YEDAŞ Genel Müdürlük binasında bulunan SCADA Merkezinde de incelemelerde bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak’a teknolojik uygulamalar ve sahaya yansımaları hakkında bilgi verildi. Genel Müdür Rıdvan Aktürk, SCADA, AGİS, Mobil İş Gücü Yönetimi projelerinin, dağıtım şebekesinin izlenmesinde, elektriğin şebekeye girdiği noktadan son tüketiciye ulaştığı noktaya kadar takip edilmesinde, hat üzerinde meydana gelen arızaların kısa sürede tespit edilerek müdahale süresinin kısaltılmasında sağladığı avantajları paylaştı.

Samsun’da 165 noktayı SCADA, 1.100 noktayı Smart Feeder ile izlediklerini bu sayede ana elektrik dağıtım şebekesinin durumunu anında görerek daha hızlı aksiyon aldıklarını belirten Aktürk, “Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan alçak gerilim şebeke izleme sistemi AGİS’i geliştirdik. Bu sayede alçak gerilim şebekesinde 13 bin 500 dağıtım trafosu ve çıkış kollarında yaklaşık 150 bin noktada yaşanan değişimleri anlık olarak izleyebiliyoruz. Şebekenin akım, gerilim ve güç parametrelerini, gerçek zamanlı izleyerek arızanın yerini anında tespit edip, bu durumun müdahale süresini kısaltıyoruz. Mobil İş Gücü Yönetim Projesi ile de izleme sistemleri üzerinden alınan veriler saha ekipleri tarafından anlık takip ediliyor. Arıza veya kesintinin bulunduğu noktanın detaylı olarak analizi edilip, uygun ekipmanın sağlanarak kısa sürede aksiyon alınmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.