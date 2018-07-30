YEDAŞ, Salıpazarı’nda artan enerji talebini karşılıyor

40 bin kilometrekare alanda en uzak noktadaki tek bir tüketiciye de şehirde yaşayan tüketici ile aynı kalite ve süreklilikte elektrik dağıtım hizmeti sunmayı hedefleyen YEDAŞ, Samsun Salıpazarı ilçesinde yeni tesis ihtiyacı olduğunu gözlemledi. Sahadan aldığı veriler ve tüketici talepleri doğrultusunda 2011 yılından bu yana ilçeye değer katacak ve tüketici memnuniyeti oluşturacak yatırımlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda nüfus yoğunluğu artan ve mevcut trafolara uzak bölgelere ek trafolar inşa ederek voltaj düşüklüklerini önlüyor. Asayiş, trafik, can ve mal güvenliğini artırmak amacıyla aydınlatma tesisleri inşa ediyor. Coğrafi nedenlerle ulaşımı zor, arazi içerisinden geçen dağıtım hatlarını daha hızlı müdahale edilecek şekilde düzenlemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Emniyet mesafesi ihlali veya havai hatların üst sınırını aşan enerji yükü ile ilgili iyileştirici faaliyetlerde bulunuyor. İlçede yeni tesis inşa ederek güç artırımı yapmakla birlikte 2017 yılından bugüne kadar 26 adet dağıtım trafosu ve kutusu; 130 kilometre Alçak Gerilim (AG) hattı, 162 kilometre Enerji Nakil Hattı (ENH); 13 adet Kesici Ölçü Kabini ve Dağıtım Merkezi bakımı gerçekleştirdi. Tedarik süre ve kalitesini geliştirmek amacıyla bakım çalışmalarına devam ediliyor.

Salıpazarı Yukarı Kestanepınar Mahallesi Muhtarı Faruk Minuz, "YEDAŞ’ın mahallemize yaptığı yatırımlar sayesinde vatandaşımız daha kaliteli ve sürekli elektrik hizmeti alıyor. Köyümüzdeki elektrik dağıtım hatları 30-40 yıl önce tesis edilmiş. O dönemde hem daha az elektrik tüketimine göre yapılmış hem de zamanla ekonomik ömrünü doldurmuş durumdaydı. Bu nedenle yoğun elektrik tüketiminin olduğu fındık toplama döneminde voltaj düşüklüğü yaşanmaya başladı. YEDAŞ yetkilileri taleplerimizi yerinde inceleyerek ihtiyacı karşılamaya yönelik projeyi hazırladılar ve şebeke yenileme çalışmalarına başladı. Gelecekte doğabilecek ihtiyaçları karşılayacak nitelikte kalıcı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerinden dolayı başta YEDAŞ Genel Müdürü Akın Şahin’e ve projeden emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederiz" dedi.