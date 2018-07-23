YEDAŞ, şebeke yönetim operatörü kadrosunu güçlendiriyor

2011 yılında yaşanan özelleşmeden sonra şebeke alt yapı yatırımları ile birlikte şebeke otomasyonuna hazır ve uyumlu tesis alt yapısının oluşturulması için çalışmalar yapan YEDAŞ, bu sistemlerin verimli ve etkin kullanımı için insan kaynağının uzmanlaşmasına özen gösteriyor. Şebeke izleme sistemlerinin uzaktan izlenerek yönetilmesi için Şebeke Yönetim Operatörü kadrosuna yenilerini ekliyor. Geniş ve dağınık bir coğrafyada hizmet veren YEDAŞ, şebekede meydana gelen değişiklikleri gerçek zamanlı takip ederek, enerjinin tedarik sürekliliği ve kalitesini geliştirmek amacıyla teknolojik ekipmanları, iş süreçlerine entegre ediyor. Aynı zamanda, akıllı şebeke sistemlerinden gelen bilgilerin, gerçek zamanlı takip edilerek, saha operasyonlarının kısa sürede çözüm üretilecek şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturduğu Şebeke Yönetim Operatörü çalışan sayısını artırıyor.

Müdahale süresi yüzde 35 hızlandı

2017 yılı Nisan ayından bu yana 50 Şebeke Yönetim Operatörü ile hizmet veren YEDAŞ, 22 arıza onarım bakım personeline daha bu alanda uzmanlaşması amacıyla AGİS, SAP/PM, GIS, Smart Feeder kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi. Şebeke Yönetim Operatörleri, 5 ilde yer alan Şebeke Yönetim Merkezleri’nde akıllı şebeke sistemleri üzerinden gelen bilgileri değerlendirerek kesinti ve arızalara kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak amacıyla aksiyon alıyor. Arıza veya kesinti yaşanan bölgeyi harita üzerinden detaylı bir şekilde belirleyerek en yakın ekibin yönlendirilmesini sağlıyor. Bu sayede özellikle kırsal bölgelerde müşteri bildiriminden önce aksiyon alıyor. Bu sayede, arıza ve kesintilere müdahale süresi artık yüzde 35 oranında daha hızlı hale geldi.