YEDAŞ tarımsal sulama aboneliği ile ilgili bilgilendiriyor

Akın Şahin, çiftçilerin standart dışına çıkarak usulsüz tesisat yapısı ile tarımsal sulama yapmasının, kişilerin veya hayvanların elektrik akımına kapılmasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekerek, “Çiftçimizi daha dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz” dedi.

39 bin 367 km2 alanda 82 bin km dağıtım hattı, 4 bin trafo kabini, 21 bin adet trafo ve 1,5 milyon elektrik direği aydınlatma hattı bağlantısı ile elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, faaliyet gösterdiği bölgenin yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik projeler üretmeye ve paydaşlarını bilgilendirmeye özen gösteriyor. YEDAŞ, sürekli ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak için dağıtım ve akıllı şebeke sistemlerinde güçlendirme çalışmaları yapmakla birlikte paydaşlarına da elektrik hizmetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda yol gösteriyor.

Yetkililer, muhtarlarla yaptığı toplantıda, tarımsal sulama aboneliği şartları, gerekli belgeler ve doğru tarımsal sulama tesisatı yapısı, tarımsal sulama aboneliğinin düzenlendiği yönetmelik ve mevzuatları paylaştı. Bağlantı anlaşması yapılan alana ait sayacın başka bir tarlaya taşınmasının kaçak elektrik kullanımı kapsamına girerek suç teşkil ettiği ve cezai yaptırımlarla sonuçlanacağı konusunda uyarıda bulundu. Tarımsal sulama abonelerinin, ilgili standart ve şartlara uygun davranmaması halinde para cezası ile karşılaşabileceğinin altını çizdi. Abonelik başvurusu için arazi tapu kaydı, onaylı elektrik projesi, ilgili resmi kuruluşlardan alınmış yeraltı suyu kullanma izin belgesi, sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterecek bir belgenin gerekli olduğu bilgisini verdi.

“Tarımsal sulama tesisatı can ve mal güvenliği için standartlara uygun tesis edilmeli”

Tarımsal sulama tesisatının mevzuatlara uygun yapılmasının can ve mal güvenliği açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Akın Şahin, “Tarımsal üretim açısından oldukça zengin bir bölgede hizmet veriyoruz. Çiftçilerimiz, toprağı daha verimli hale getirmek için elektrik kullanarak çeşitli yöntemlerle suluyorlar. Bunun için de ilk önce tarımsal sulama aboneliği oluşturuyorlar. Daha güvenli bir elektrik tesisat yapısı için mevzuatlarla standartlar belirlenmiş durumda. Bu standartların dışına çıkarak usulsüz tesisat yapısı ile tarımsal sulama yapmak, kişilerin veya hayvanların elektrik akımına kapılması ve zarar görmesi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle çiftçimizi daha dikkatli ve özenli olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.