YEDAŞ teknoloji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

Ş. (YEDAŞ), iş sürecini hızlandırmak adına başlattığı Mobil Cihaz Dönüşüm Projesi çalışmalarını tamamladı.

Modern şebeke yönetiminin hakim olduğu bir dünyada, teknoloji uygulamalarını daha etkin kullanan, akıllı şebeke yönetimi anlayışıyla faaliyet gösteren YEDAŞ, teknoloji yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekleyerek abonelerine daha kaliteli ve sürekli hizmet vermeyi hedefliyor.

Bu kapsamda saha ekiplerinin kullandığı 600 adet el terminali ve yazılım uygulamasını geliştirmeye yönelik Mobil Cihaz Dönüşüm Projesi çalışmalarını tamamladı. Müşteri Teknik Hizmetleri birimine bağlı saha ekiplerinin kullandığı Windows tabanlı mobil cihazları, iş süreçlerini hızlandırmak amacıyla Android tabanlı yeni nesil cihazlar ile değiştirdi. Kendi yazılım ekibi tarafından geliştirilen harita tabanlı uygulama ile bütün müşterilerin adreslerini sisteme kaydederek daha hızlı ulaşım sağlanması için gerekli alt yapıyı oluşturan YEDAŞ, yeni mobil cihazlar ile daha hızlı veri transferi yapılarak sahada gerçekleşen faturalama, elektrik enerjisi açma ve sayaç operasyonları daha kısa sürede tamamlanarak tüketici memnuniyetinin arttırılacağını belirtti.

“Saha süreçlerinde verimliliği arttırıyoruz”

Elektrik dağıtım hizmetlerinin her alanında müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden YEDAŞ Genel Müdür Vekili Dağıtım Direktörü Akın Şahin, “Mobil cihazların daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla kendi yazılım ekibimizle yeni bir yazılım geliştirerek mobil cihazlarımıza entegrasyonunu tamamladık. Navigasyon ile iş emri tarifi ve bas konuş uygulamalarını da mobil yazılıma dahil ettik. Bu sayede saha çalışanlarımız, hedeflenen adrese ve müşteriye daha hızlı ulaşıyor” dedi.