YEDAŞ’tan bayram önlemi

Ramazan öncesinde bakım onarım ve aydınlatma çalışmalarını tamamlayan YEDAŞ, bayramda da arıza ve kesintilere kısa sürede müdahale için ilave tedbirleri aldı. Bayramı aile ve akrabaları ile yaşamak için köylerine gelen vatandaşlara da sürekli elektrik hizmeti sunmak için işletme ömrünü doldurmuş kırsal şebekenin, büyük oranda iyileştirilmesini sağladı.

YEDAŞ’tan yapılan açıklamada bayram tedbirleri hakkında şu bilgiler verildi:

“Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla tedarik sürekliliği ve kalitesini en yüksek seviyeye çıkarmayı amaçlayan YEDAŞ, bayram tatilinde de muhtemel talep ve şikayetlere çözüm üretmek için 4 gün boyunca 876 çalışan ve 256 araç ile sahada olacak. Şebeke Yönetim Merkezinde görev yapan şebeke yönetim operatörleri ile de arıza ve kesintilere en yakın ve uygun ekibin yönlendirilmesini sağlayacak. İlave tedbirlerin yanı sıra yatırım planlamaları kapsamında bakım onarım çalışmaları ile şebekenin yenilenmesi, yeni enerji tesislerinin devreye alınması amacıyla yapılan planlı elektrik kesintilerine de bayram boyunca ara verecek. Ayrıca Tüketici Hizmetleri ve Çözüm Merkezi çalışanları, 186 Çağrı Merkezi, 0850 724 1 186, 0530 1060 186 WhatsApp ve Bip Hattı, www.yesilirmakedas.com iletişim kanalları ile 7 gün 24 saat müşterilerin arıza, sokak aydınlatma, elektrik kesintisi, kaçak elektrik kullanımı gibi şikayet ve taleplerini anında alarak ilgili ekiplere yönlendirecek. İhbarlar doğrultusunda en kısa sürede kullanıcının talebinin yerine getirilmesini sağlayacak.”