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21 Mayıs 2018 10:56

YEDAŞ’tan Ramazan tedbirleri

YEDAŞ aydınlık bir Ramazan için şebeke bakımlarını ve sokak aydınlatmalarını tamamladı.

YEDAŞ’tan Ramazan tedbirleri

21 Mayıs 2018 10:56


5 ilde 3 milyondan fazla insana hizmet vermek amacıyla hem saha şebeke yapısında hem de akıllı şebeke alanında geliştirmeler yapan YEDAŞ, Ramazan ayında da tüketicilere sürekli elektrik ulaştırmak için ilave tedbirleri aldı. Yatırım ve şebeke yenileme kapsamında gerçekleştirdiği planlı elektrik kesintilerinin sayısını en az seviyeye indirdi. Vatandaşların iftar, teravih, sahur vakitlerinde güvenle sokağa çıkabilmeleri amacıyla sokak aydınlatmalarının bakım, onarım çalışmalarını tamamlamakla birlikte, gerekli görülen noktalara yeni aydınlatma tesisleri inşa etti. İftar ve sahur saatlerinde oluşabilecek kesintilere ve arızalara anında müdahale için saha ekip ve ekipmanlarını güçlendirerek 809 çalışan ve 176 araç ile görev başında. Akıllı şebeke yapısında yaptığı geliştirmeler ve uygulamaya aldığı yeni sistemler sayesinde elektriğin durumunu müşteri bildiriminden bağımsız kontrol eden YEDAŞ, Mobil İş Gücü Yönetimi ve Mobil GIS projeleri aracılığıyla kesinti ve arızaların yerini tam olarak tespit ediyor. En kısa sürede ilgili bölgeye enerji vermek üzere çözüm üretiyor. Müşterilerin talep, öneri ve şikayetleri için 186 Çağrı Merkezi, 0530 1060 186 WhatsApp / Bip Hattı, www.yesilirmakedas.com ile 7/24 hizmet veriyor.




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