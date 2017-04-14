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14 Nisan 2017 17:22

YEDAŞ’tan ‘referandum’ tedbirleri

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, 16 Nisan referandumu için ilave tedbirler aldıklarını söyledi.

YEDAŞ’tan ‘referandum’ tedbirleri

14 Nisan 2017 17:22


Önemli bir kamu hizmeti sunduklarının altını çizen Rıdvan Aktürk, referandum günü için ek tedbirleri aldıklarını belirtti. Aktürk, aydınlatma tesislerinin bakım çalışmalarının büyük bir hızla tamamlandığı, olası arızalara müdahale için ekip sayılarının, tüm araç gereçlerin artırıldığı ayrıca enerji üretim ve iletim sistem dağıtım bilgilerinin bulunduğu SCADA sistemine yapılabilecek muhtemel siber saldırılara karşı gerekli tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.


YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, “Seçim güvenliği için ek tedbirlerimizi aldık, saha ekiplerimizi güçlendirdik. 7/24 sürekli hizmet veren bir şirket olarak seçim günü de işimizin başında olacağız. Elektrik dağıtım hizmetinin olağan şekilde devam etmesi ve aksaklıkların önüne geçebilmek, meydana gelebilecek sorunların hızlı ve etkin yönetimi için kritik önem taşıyan dağıtım merkezimizde 24 saat esasına dayalı kriz masası oluşturduk. Ekiplerimizin görevlendirmelerini, operasyonel süreçleri oluşturduk. Ekiplerin iletişim bilgilerini TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle paylaştık. 5 ilde saha personel sayımızı 671’den 809’a, araç sayımızı 147’den 176’ya çıkararak güçlü ekip ve araçlarımızla hizmet veriyor olacağız. Malzeme teminimizi yaptık. Arızalara hızlı müdahale edebilmek amacıyla her ilimizde şebeke yönetim merkezi (Dispatch Center) oluşturduk ve uzman şebeke yönetim operatörü (Dispatcher) ile sahaya anlık müdahale ediyor olacağız. Çağrı merkezi vardiya planlarımızı revize ederek saatlik çalışan sayısını yüzde 25, WhatsApp, BİP ve diğer sosyal mecralardan gelebilecek bildirimlerin hızlı değerlendirilmesi ve cevaplandırılması için çalışan sayımızı yüzde 30 arttırarak ulaşılabilirlik seviyemizi yükselttik” dedi.




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