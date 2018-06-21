YEDAŞ’tan “web chat” hizmeti

Elektrik dağıtım kalitesini geliştirmenin yanı sıra tüketicilerine güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet vermek için de yeni projeler hayata geçiren YEDAŞ, 2016 yılı Aralık ayından bu yana 160’ın üzerinde personelden oluşan çağrı merkezi (186) ile hizmet veriyor. Bunun yanı sıra 0850 724 1 186, 0530 10 60 186 WhatsApp ve Bip Destek Hattı, YEDAŞ186 Mobil uygulama ve web sitesinden yapılan başvuruları değerlendirerek kısa sürede geri dönüş sağlıyor. YEDAŞ, iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek ‘www.yesilirmakedas.com’ adresinden web chat ile canlı destek vermeye başladı. Uygulamadan faydalanmak için akıllı telefon veya bilgisayardan YEDAŞ web sitesine girerek canlı destek kısmına tuşlamak yeterli. Kullanıcılar, web chat uygulaması üzerinden başvuru yaptıkları anda kendilerine özel atanan tüketici temsilcisi ile görüşme başlatarak taleplerini iletebilirler.

YEDAŞ, 9 farklı iletişim kanalı üzerinden 7/2 4 tüketicileri dinliyor. Talepleri ilgili birimlere yönlendirerek kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Ayrıca oluşturduğu kayıtların, analizlerinin yapılması ile şebeke alt yapı ve otomasyonun geliştirilmesine aracı oluyor. Tüketiciler bütün iletişim kanalları üzerinden fotoğraf ve konum bilgisi göndererek bilgi alabiliyor.