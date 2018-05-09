“Yedi Toyda Türküm Çalınır” müzik festivali başladı

Ulusal Türk Halk Müziği Korolar Festivali başladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 15-21 Mayıs tarihleri arasında icra edilecek olan Gençlik Haftası etkinlikleri ve Mayıs ayı boyunca devam edecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı organizasyonları start aldı. Türkiye’nin yedi bölgesinden, yedi güzel sanatlar lisesinin katılım göstererek, üç gün boyunca 81 ilin türkülerinden oluşan konserler vereceği “Yedi Toyda Türküm Çalınır” isimli müzik festivalinin açılışı mehteran takımı eşliğinde, İstiklal (Çiftlik) Caddesi’nde yapılan kortej yürüyüşü ile gerçekleştirildi.

Yedi bölgeden Samsun’a gelerek yöresel ezgiler sunacak olan öğrenciler, mehteran takımı eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından, Bulvar AVM önünde festival açılışını gerçekleştirdi. Festival, 8-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında, saat 19.00’ da Atakum Kültür ve Sanat Merkezinde, üç gün boyunca düzenlenecek konserlerle devam edecek.

Festivalde yer alan okullar şunlar:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Elazığ Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi, Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi, Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi, Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi.