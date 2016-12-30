Yeğin: “Yeni yılda 2-3 oyuncu transfer edilecek”

Samsun Canik Belediyespor Başantrenörü Erdal Yeğin, yeni yıl itibariyle 2-3 oyuncu transfer edeceklerini söyledi.

Samsun Canik Belediyespor Başantrenörü Erdal Yeğin, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta karşılaşmasında kendi evinde 68-56’lık skorla yenildiği İstanbul Üniversitesi maçını değerlendirdi. Yeğin, “Klasik cevaplar vermeyeceğim. Çünkü ben klasik bir adam değilim. ‘Kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız’ demeyeceğim. Hayat böyle geçmiyor. Kendi sahanda can verirken bu maçı kaybetmeyeceksin. Bunun en büyük sorumlusu benim. Ama profesyonel hayatta da acıma hissi olmaz. Çünkü herkes kendi işini yapmak zorundadır ve iyi yapmak zorundadır” dedi.

Yeni yıl itibariyle takımda bir takım değişikliklerin olacağını belirten Yeğin, “Bunları önümüzdeki günlerde paylaşırız. Şu anda anlaştığımız ve anlaşma üzere olduğumuz oyuncular var. Şu anda onlarla ilgili bir açıklama veremiyorum. Yeni yıl itibariyle 2-3 tane yeni transferlerimiz olacak. İnşallah onlar bir takım şeyleri değiştirecektir. Değişmediği taktirde başka değişiklikler olabilir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz” diye konuştu.

Maçtan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduğunu ifade eden Samsun Canik Belediyesporlu oyuncu Niray Sena Aral, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İstediğimiz gibi oynayamadık. Karşı takımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.