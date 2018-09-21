Yeni 19 Mayıs Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesine inşa edilecek yeni devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı.

Yer tesliminde Sağlık Bakanlığı İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile inşaatı yapacak yüklenici firma yetkilileri hazır bulundu.

19 Mayıs ilçesine yapılacak yeni hastane binasının yapım süreciyle ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Yeni hastanemizin yer teslimini yetkili firma yetkilileri, bakanlık yetkilileri ve ekiplerimizin yerinde incelemesiyle gerçekleştirdik. Bu aşamadan sonra, ruhsat işlemlerinin tamamlanarak, hızla hastanemizin temelinin atılmasını, hastane binamızın 500 günlük ihale süresinin sonunda 2020 Ocak ayı itibariyle hizmet girmesini amaçlıyoruz. 40 yataklı olarak planlanan ve 6317 m2 arsa üzerine inşa edilecek olan yeni hastanemizde 14 poliklinik odası, 5 diş üniti, yoğun bakım ünitesi, 2 ameliyathane ve 8 yataklı bir diyaliz ünitesi de olacak. Bodrum ve zemin kat ile birlikte 4 kat olarak inşa edilecek ve 15 milyon TL'lik yatırımla tamamlanacak hastanemizin hizmete girmesiyle, 19 Mayıs ilçemiz ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız daha nitelikli koşullarda, daha fazla uzman hekimi, ameliyathanesi, yoğun bakımı olan, sağlık ihtiyaçlarının ilçeden çıkmalarına gerek kalmadan karşılayabilecekleri modern bir binaya kavuşmuş olacaklar. Samsun'un tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alması için çalışmalarımızı Sağlık Müdürlüğü olarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu hastanemizin de ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.