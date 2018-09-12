Yeni Cezaevi güzergahına ekspres hizmeti başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ tarafından hizmet verecek olan yeni cezaevi ekspres hattı 15 Eylül'den itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi adına Samsun'da ulaşım hizmetlerini yürüten SAMULAŞ bünyesinde hizmet verecek olan yeni E7 Ekspres hattı Cumartesi gününden itibaren Samsun'da toplu taşım hizmeti vermeye başlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin yeni ekspres hattı ile ilgili yaptığı açıklamada, "SAMULAŞ, Samsun'da halkımızın daha konforlu ve güvenli toplu taşıma hizmeti alması için büyükşehir belediyemiz adına tamamı yüzde 100 alçak tabanlı ve engelli erişimine uygun otobüslerle hizmet veriyor. SAMULAŞ tarafından işletilecek E7 Ekspres hattı yakın zamanda faaliyete geçen Çatkaya Yeni Cezaevi güzergahında 15 Eylül Cumartesi gününden itibaren hizmete başlıyor. Vatandaşlarımız Ekspres hatlardan memnun ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizde bu tür hatları arttırarak vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli toplu ulaşım ile buluşmasını sağlayacağız. Bu doğrultuda da yeni ekspres hatları için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Büyük Cami'den hareket edecek olan yeni E7 Ekspres hattı Cumhuriyet Meydanı, Osmaniye Caddesi, Kadıköy Mahallesi, Fizik Tedavi ve Göğüs Hastanesi, Eğitim Araştırma, Tepecik, Ataköy Sapağı güzergahını kullanarak Yeni Cezaevine hizmet verecek. E7 Ekspres araçları sabah 07.00'da ilk seferine başlayacak ve 18.00'da Büyük Cami'den son seferini yapacak. Haftaiçi 07.00 – 09.00 saatleri arasında 30'ar dakika gün içerisinde ise saat başı hareket edecek olan E7 Ekspres araçları, hafta sonu ise yine 07.00 – 18.00 saatleri arasında saat başı hareket edecek.