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26 Haziran 2017 09:32

Yeni doğmuş bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

Kastamonu’da solunum sıkıntısı çeken yeni doğmuş bebek, ambulans helikopter ile Samsun’daki hastaneye sevk edildi.

Yeni doğmuş bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

26 Haziran 2017 09:32


Kastamonu Devlet Hastanesinde dünyaya gelen erkek bebekte doktorlar solunum sıkıntısı tespit etti. 112 Acil Servis ekipleri tarafından bebeğin tedavi altına alınması için yeni doğan servisi olan hastaneler ile bağlantıya geçildi. Yapılan araştırmada yeni doğan servisi bulunan Samsun’daki özel bir hastane bebeğin tedavisini kabullendi. Samsun’dan kalkan Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter, Kastamonu Havalimanı’na iniş yaparak hastaneden kara ambulansı ile getirilen bebeği alıp Samsun Hava Ambulansı pistine getirdi. Daha adı bile konmamış olan bebek, ambulans helikopter içindeki kuvözden alınıp ambulansın kuvözüne konularak tedavisi için hastaneye götürüldü. Bebek, özel hastanede tedavi altına alındı.




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