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02 Temmuz 2018 17:10

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi annelerle buluştular

Bilnet Okulları Samsun Kampüsü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Samsunlu anneler ile buluştu.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi annelerle buluştular

02 Temmuz 2018 17:10


Eğitimin ilk ve en önemli kademesi olan annelerin beklentileri ve Türkiye’deki eğitim sistemini, eğitimin her coğrafyada ki önemini ve sistemin iyileştirme projeleri hakkında konuşuldu.


Bilnet Okulları CEO’su Faruk Tatar ve Bilnet Okulları Samsun Kampüsü yöneticilerinin tam kadro katıldığı toplantıda, Faruk Tatar, “Eğitim-öğretimin ilk başladığı ve dinamik bir şekilde ilerlediği aile ortamının başöğretmenlerinin anneler olduğunu biliyoruz. Samsunlu anneler ile gerçekleştirdiğimiz bu ilk buluşmamızda, katılımın bu kadar yoğun olması, geleceğe dair umutlarımız adına bizleri çok heyecanlandırdı. Samsun, Karadeniz’in kalbi. Bilnet Okulları olarak, kurumsal kimliğimizin gücünü yerelde sizlerle destekleyerek, birçok eğitim kurumuna rol model olmak istiyoruz. Eğitim sektöründeki tüm gelişmeleri sizlerin öngörüleriyle şekillendirerek bu proje toplantılarının devamlılığını sağlayacağız. Bizim en büyük proje ortağımız sizlersiniz. En değerli varlıklarınızı bize emanet ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.




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