Yeni müze ve kütüphane 19 Mayıs'a yetişecek

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, yeni merkez kütüphanesi inşaatı ile yeni müze inşaatının 19 Mayıs 1999'un 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 2019 yılının Mayıs ayında açılacağını söyledi.

Samsun'da yıllardır kütüphane olarak kullanılan merkez kütüphanesi, yeni bina yapılacağı için yıkılmış, merkez kütüphanesi de geçici olarak İlkadım Gençlik Hizmetleri Binasına taşınmıştı. Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de yapımı devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Müzesine taşınacak. Bu iki yapının da yeni yerine taşınma süreci hakkında bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, iki yeni binanın da 19 Mayıs etkinliklerine yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

İki binanın yeni özellikleri hakkında bilgiler veren Adnan İpekdal, “Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile Merkez Kütüphanesi inşaatları devam ediyor. İkisini de 19 Mayıs'ın 100. yıl etkinlikleri kapsamında açmayı planlıyoruz. Merkez kütüphane binasının 4. katı yapıldı. Kaba inşaatının yapımına devam ediliyor. Yeni müzenin binasının da yarısından fazlası tamamlanmış durumda. Amisos kalıntıları ve diğer tarihi eserler şu an itibariyle eski müzede muhafaza ediliyor. Yeni müze inşaatının yüzde 52'si tamamlandı. Yeni merkez kütüphanesi 100 bin kitaplık bir kütüphane olacak. Kütüphanenin eski binası 60 bin kitap kapasiteli bir kütüphaneydi. Yeni kütüphanemizin yapılmasıyla birlikte merkez kütüphanemizin kitap sayısı yüzde 56,5 oranında artmış olacak. Merkez kütüphanemiz şu anda geçici yerinde hizmet veriyor. Oranın imkanları ölçüsünde 12 bin kitabımız vatandaşların hizmetine sunuluyor. Yeni kitaplar bakanlık tarafından gönderilmeye başlandı. Binamız tamamlandığında elimizde bulunan 60 binin üzerine 40 bin yeni kitap ekleyerek, 100 bin kitabı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.